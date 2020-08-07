Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Çalıştığı iş yerinden 1800 TL çaldı
Çalıştığı iş yerinden 1800 TL...
Para kavgası mahkemede bitti!
Para kavgası mahkemede bitti!
Kız arkadaşını darp etti
Kız arkadaşını darp etti
9 göğüs kemiğini kırdı
9 göğüs kemiğini kırdı
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 260 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 266 bini aştı.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:26
723 Okunma
Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 260 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 717 bin 787 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 266 bin 75’e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 364 bin 324 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 183 bin 964 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 32 bin 179 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 162 bin 804 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 927 bin 569), Hindistan (2 milyon 30 bin 1), Rusya (871 bin 894), Güney Afrika (538 bin 184), Meksika (462 bin 690), Peru (455 bin 409), Şili (366 bin 671), Kolombiya (357 bin 710), İspanya (354 bin 530), İran (320 bin 117), İngiltere (308 bin 134), Suudi Arabistan (284 bin 226), Pakistan (282 bin 645), Bangladeş (249 bin 651), İtalya (249 bin 204), Türkiye (237 bin 265), Arjantin (228 bin 195), Almanya (215 bin 210), Fransa (195 bin 633), Irak (140 bin 603), Filipinler (119 bin 460), Endonezya (118 bin 753), Kanada (118 bin 561) ve Katar (112 bin 92)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (98 bin 644), Meksika (50 bin 517), İngiltere (46 bin 413), Hindistan (41 bin 673), İtalya (35 bin 187), Fransa (30 bin 312), İspanya (28 bin 500), Peru (20 bin 424), İran (17 bin 976), Rusya (14 bin 606), Kolombiya (11 bin 939), Şili (9 bin 889), Belçika (9 bin 861), Güney Afrika (9 bin 604), Almanya (9 bin 252), Kanada (8 bin 966), Hollanda (6 bin 153), Pakistan (6 bin 52), Ekvador (5 bin 877), Türkiye (5 bin 798), İsveç (5 bin 766), Endonezya (5 bin 521) ve Irak (5 bin 161)."

Son Güncelleme: 07.08.2020 10:27
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin euroya kadar çıkıyor
Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin euroya kadar çıkıyor
Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni COVID-19 vakası görüldü
Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni COVID-19 vakası görüldü
Brezilya'da son 24 saatte 1237 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte 1237 kişi hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim