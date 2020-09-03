Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 214 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 868 bin 161 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 26 milyon 214 bin 446’ya çıkarken, virüs saptanan 18 milyon 479 bin 770 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 866 bin 515 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 291 bin 776 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 190 bin 14 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (4 milyon 1422), Hindistan (3 milyon 853 bin 406), Rusya (1 milyon 9 bin 995), Peru (663 bin 437), Kolombiya (633 bin 339), Güney Afrika (630 bin 595), Meksika (610 bin 957), İspanya (479 bin 554), Arjantin (439 bin 172), Şili (414 bin 739), İran (380 bin 746), İngiltere (338 bin 676), Bangladeş (319 bin 686), Suudi Arabistan (318 bin 319), Pakistan (297 bin 14), Fransa (293 bin 24), Türkiye (273 bin 301) ve İtalya (271 bin 515)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (123 bin 899), Hindistan (67 bin 486), Meksika (65 bin 816), İngiltere (41 bin 514), İtalya (35 bin 497), Fransa (30 bin 686), Peru (29 bin 259), İspanya (29 bin 194), İran (21 bin 926), Kolombiya (20 bin 348), Rusya (17 bin 528), Güney Afrika (14 bin 389) ve Şili (11 bin 344)."