Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı mahkemeye çıktı
Telefon hırsızı mahkemeye çıktı
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 35 milyon 400 bini geçti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:37
641 Okunma
Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 41 bin 824 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 400 bin 650'ye çıkarken, virüs saptanan 26 milyon 629 bin 273 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 729 bin 553 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 636 bin 912 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 214 bin 611 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 623 bin 815), Brezilya (4 milyon 915 bin 289), Rusya (1 milyon 215 bin 1), Kolombiya (855 bin 52), Peru (828 bin 169), İspanya (810 bin 807), Arjantin (798 bin 486), Meksika (761 bin 665), Güney Afrika (681 bin 289), Fransa (619 bin 190), İngiltere (502 bin 978), İran (471 bin 772), Şili (470 bin 179), Irak (379 bin 141), Bangladeş (368 bin 690), Suudi Arabistan (336 bin 387), İtalya (325 bin 329), Türkiye (324 bin 443), Filipinler (322 bin 497), Pakistan (314 bin 616), Endonezya (303 bin 498) ve Almanya (301 bin 571)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (146 bin 375), Hindistan (102 bin 714), Meksika (79 bin 88), İngiltere (42 bin 350), İtalya (35 bin 986), Peru (32 bin 742), Fransa (32 bin 230), İspanya (32 bin 86), İran (26 bin 957), Kolombiya (26 bin 712), Rusya (21 bin 358), Arjantin (21 bin 18), Güney Afrika (16 bin 976), Şili (12 bin 979), Ekvador (11 bin 647), Endonezya (11 bin 151) ve Belçika (10 bin 64)."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti
Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti
Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi
Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi
Paris Covid-19 salgınında "maksimum alarm" seviyesine geçti
Paris Covid-19 salgınında "maksimum alarm" seviyesine geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim