Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 750 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 37 milyon 754 bini geçti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:02
634 Okunma
Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 750 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 81 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 754 bin 464'e çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 361 bin 239 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 8 milyon 311 bin 725 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 991 bin 998 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 120 bin 538), Brezilya (5 milyon 94 bin 979), Rusya (1 milyon 298 bin 718), Kolombiya (911 bin 316), Arjantin (894 bin 206), İspanya (890 bin 367), Peru (849 bin 371), Meksika (817 bin 503), Fransa (734 bin 974), Güney Afrika (692 bin 471), İngiltere (603 bin 716), İran (500 bin 75), Şili (481 bin 371), Irak (402 bin 330), Bangladeş (378 bin 266), İtalya (354 bin 950), Filipinler (339 bin 341), Suudi Arabistan (339 bin 267), Türkiye (335 bin 533), Endonezya (333 bin 449), Almanya (326 bin 291) ve Pakistan (319 bin 317)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (150 bin 506), Hindistan (109 bin 184), Meksika (83 bin 781), İngiltere (42 bin 825), İtalya (36 bin 166), Peru (33 bin 305), İspanya (32 bin 929), Fransa (32 bin 683), İran (28 bin 544), Kolombiya (27 bin 834), Arjantin (23 bin 868), Rusya (22 bin 597), Güney Afrika (17 bin 780), Şili (13 bin 318), Ekvador (12 bin 191), Endonezya (11 bin 844) ve Belçika (10 bin 191)."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 718'e çıktı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 718'e çıktı
Trump: Son 8 saattir hiçbir ilaç almıyorum
Trump: Son 8 saattir hiçbir ilaç almıyorum
Avrupa'da günlük vakalarda 100 bin sınırı aşıldı
Avrupa'da günlük vakalarda 100 bin sınırı aşıldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim