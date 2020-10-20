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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 600 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 40 milyon 657 bini geçti.

20 Ekim 2020 Salı 10:47
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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 600 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 123 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, 40 milyon 657 bin 546'ya çıkarken, virüs saptanan 30 milyon 361 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 173 bin 247 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 456 bin 653 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 225 bin 222 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 597 bin 63), Brezilya (5 milyon 251 bin 127), Rusya (1 milyon 415 bin 316), İspanya (1 milyon 15 bin 795), Arjantin (1 milyon 2 bin 662), Kolombiya (965 bin 883), Fransa (910 bin 277), Peru (870 bin 876), Meksika (854 bin 926), İngiltere (741 bin 212), Güney Afrika (705 bin 254), İran (534 bin 631), Şili (493 bin 305), Irak (430 bin 678), İtalya (423 bin 578), Bangladeş (390 bin 206), Almanya (373 bin 731), Endonezya (365 bin 240), Filipinler (359 bin 169), Türkiye (349 bin 519), Suudi Arabistan (342 bin 583), Pakistan (323 bin 452), Ukrayna (309 bin 107) ve İsrail (304 bin 876).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (154 bin 226), Hindistan (115 bin 236), Meksika (86 bin 338), İngiltere (43 bin 726), İtalya (36 bin 616), İspanya (33 bin 992), Peru (33 bin 820), Fransa (33 bin 623), İran (30 bin 712), Kolombiya (29 bin 102), Arjantin (26 bin 716), Rusya (24 bin 366), Güney Afrika (18 bin 492), Şili (13 bin 676), Endonezya (12 bin 617), Ekvador (12 bin 395), Belçika (10 bin 443) ve Irak (10 bin 317)."

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