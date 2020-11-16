Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 yıl hapis cezası
1 yıl hapis cezası
Annesini bıçakla yaraladı
Annesini bıçakla yaraladı
1 kişi daha tutuklandı
1 kişi daha tutuklandı
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...

Dünya genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 55 milyona yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 832 bini aştı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:47
647 Okunma
Dünya genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 55 milyona yaklaştı

"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 324 bin 664 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 54 milyon 832 bin 29'a çıkarken, virüs saptanan 38 milyon 146 bin 934 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 146 bin 934 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 367 bin 214 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 251 bin 901 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

Hindistan (8 milyon 845 bin 617), Brezilya (5 milyon 863 bin 93), Fransa (1 milyon 981 bin 827), Rusya (1 milyon 925 bin 825), İspanya (1 milyon 492 bin 608), İngiltere (1 milyon 369 bin 318), Arjantin (1 milyon 310 bin 491), Kolombiya (1 milyon 198 bin 746), İtalya (1 milyon 178 bin 529), Meksika (1 milyon 6 bin 522), Peru (937 bin 11), Almanya (802 bin 944), İran (762 bin 68), Güney Afrika (751 bin 24), Polonya (712 bin 972), Ukrayna (545 bin 689), Belçika (535 bin 939), Şili (531 bin 273), ve Irak (519 bin 152).

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

Brezilya (165 bin 811), Hindistan (130 bin 109), Meksika (98 bin 542), İngiltere (51 bin 934), İtalya (45 bin 229), Fransa (44 bin 548), İran (41 bin 493), İspanya (40 bin 769), Arjantin (35 bin 436), Peru (35 bin 231), Kolombiya (34 bin 31), Rusya (33 bin 186), Güney Afrika (20 bin 241), Endonezya (15 bin 211), Şili (14 bin 819), Belçika (14 bin 421), Ekvador (13 bin 8), Almanya (12 bin 692), Irak (11 bin 670), Türkiye (11 bin 507) ve Kanada (10 bin 953).

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanalizasyondan 2 bin 300 yıllık büst çıktı
Kanalizasyondan 2 bin 300 yıllık büst çıktı
Dünyada COVID-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti
Dünyada COVID-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini geçti
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim