Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 471 bini geçti

Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 419 bin 264 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 788 bin 674 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 263 bin 135 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 66 bin 508 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 115 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (775 bin 184), Rusya (502 bin 436), İngiltere (290 bin 143), İspanya (289 bin 360), Hindistan (287 bin 155), İtalya (235 bin 763), Peru (208 bin 823), Almanya (186 bin 866), İran (177 bin 938), Türkiye (173 bin 36), Fransa (155 bin 136), Şili (148 bin 496), Meksika (129 bin 184), Pakistan (119 bin 536), Suudi Arabistan (112 bin 288), Kanada (97 bin 125), Çin (83 bin 57), Bangladeş (74 bin 865), Katar (73 bin 595), Belçika (59 bin 569), Güney Afrika (55 bin 421) ve Belarus (51 bin 66)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 41 bin 128, Brezilya 39 bin 797, İtalya 34 bin 114, Fransa 29 bin 319, İspanya 27 bin 136, Meksika 15 bin 357, Belçika 9 bin 629, Almanya 8 bin 844, İran 8 bin 506, Hindistan 8 bin 107, Kanada 7 bin 960, Rusya 6 bin 532, Peru 5 bin 903, Türkiye 4 bin 746, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 475, Pakistan 2 bin 356, Güney Afrika 1210, Bangladeş 1012, Suudi Arabistan 819, Belarus 288 ve Katar 66."

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