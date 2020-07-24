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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 16 milyona yaklaştı

Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 630 bini geçti.

24 Temmuz 2020 Cuma 08:38
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 16 milyona yaklaştı

Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 630 bini geçti.

Covid-19 salgını dünya genelinde 635 binin üzerinde can aldı. 9 milyon 500 binden fazla kişi de virüsü yenerek iyileşti. Birçok ülkede normalleşme adımları atılmış olsa da salgın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Amerika Birleşik Devletleri’nde vaka sayısı 4 milyonu aştı. Beyaz Saray’da bir yeni vakaya daha rastlandı. Beyaz Saray’daki iki kafeterya, servis personelinin virüse yakalanması nedeniyle kapatıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise okulların sonbaharda tamamen açılmasında ısrarcı. Basın toplantısında konuşan Trump, okulların uzun süre kapalı kalmasının psikolojik ve sosyolojik sorunlara yol açabileceğini söyledi. Salgın destek paketi kapsamında Kongre’ye, okullar için 105 milyar dolarlık fon ayırması çağrısı yaptı.

İran’da vaka sayısı 284 bini geçti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tedbirlere uyulmadığı için vakaların artışa geçtiğini belirtti. Halkın, virüsün zayıfladığını zannederek yanıldığını vurguladı.

Vaka sayısının 19 bine dayandığı Özbekistan’da can kaybı 102. Ülke genelinde zatürre teşhisi konan hasta sayısında da artış yaşanıyor. 1 Ağustos’ta sona erecek karantina kısıtlamalarının uzatılması bekleniyor.

Salgın Afrika kıtasında da yayılıyor. Vaka sayısı 791 bini buldu. Afrika’da 10 bin sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Zimbabve’nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 101 kişide virüs tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid19
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