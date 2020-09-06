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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 27 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası sayısı 27 milyonu geçti...

06 Eylül 2020 Pazar 10:32
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 27 milyonu aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 27 milyon 69 bin 726'ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 431 bin 160 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Brezilya (4 milyon 123 bin), Hindistan (4 milyon 114 bin 773), Rusya (1 milyon 20 bin 310), Peru (683 bin 702), Kolombiya (658 bin 456), Güney Afrika (636 bin 884), Meksika (629 bin 409), İspanya (517 bin 133), Arjantin (471 bin 806) ve Şili (420 bin 434) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 278 bin 228'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 883 bin 771 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 19 milyon 170 bin 299 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 15 bin 656 aktif vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19
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