Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kız arkadaşının burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 28 milyonu geçti.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:12
838 Okunma
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 28 milyon 25 bin 252'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 549 bin 475 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (4 milyon 465 bin 863), Brezilya (4 milyon 199 bin 332), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (702 bin 776), Kolombiya (686 bin 856), Meksika (647 bin 507), Güney Afrika (642 bin 431), İspanya ( 543 bin 379), Arjantin (512 bin 293) ve Şili (427 bin 27) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 284 bin 943'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 908 bin kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 20 milyon 103 bin 536 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 13 bin 716 aktif vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde salgında ölenlerin sayısı 900 bini aştı
Dünya genelinde salgında ölenlerin sayısı 900 bini aştı
ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim