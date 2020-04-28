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Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 3 milyon 100 bini aştı

Yaklaşık 215 bin insanın hayatını kaybettiği salgında 935 bini aşkın hasta ise iyileşti.

28 Nisan 2020 Salı 22:10
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Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 3 milyon 100 bini aştı

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi kesintisiz sürüyor. Vaka sayısı 3 milyon 100 bini aşmış durumda. Yaklaşık 215 bin insanın hayatını kaybettiği salgında 935 bini aşkın hasta ise iyileşti.

Çin'in Hubey eyaleti salgında belki de en sert tedbirleri aldı. Salgınla mücadele süreci sonunda eyalette tedavi gören hasta kalmadı. Ulusal Sağlık Komisyonu, tedavi altındaki son 12 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı.

Rusya'da vaka sayısı 93 bini geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, karantina tedbirlerinin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Hükümetten 5 Mayıs'a kadar kısıtlamaların kaldırılması için plan istendiğini söyledi. Putin, salgının zirve yapmadığını ancak vakalarda yavaşlama olduğunu belirtti.

İran'da da son 24 saatte bin 112 yeni vaka görüldü, 71 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 92 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 900'e yaklaştı.

KKTC'de son 11 gündür yeni vaka görülmedi. Rum kesiminde toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.

Lübnan'da salgın nedeniyle daha da derinleşen ekonomik kriz birçok kentte protesto edildi. Göstericiler Trablusşam'ı başkent Beyrut'a bağlayan Palma köprüsünü kapattı, lastikleri ateşe verdi. Polisle göstericiler arasındaki arbedede hayatını kaybeden bir kişi toprağa verildi.

Çin ile Hindistan arasında ise hatalı kit tartışması yaşanıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, Çin’den tedarik edilen hızlı antikor test kitlerinin siparişlerini, "performans sorunları" yaşandığı gerekçesiyle iptal etti. Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği "karardan endişe duyuyoruz" dedi. Çin mallarının ‘hatalı’ olarak etiketlenmesinin sorumsuzluk olduğu ifade edildi.

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