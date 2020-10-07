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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 36 milyonu geçti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:27
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerininin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 36 milyon 52 bin 573'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (6 milyon 757 bin 131), Brezilya (4 milyon 970 bin 953), Rusya (1 milyon 237 bin 504), Kolombiya (869 bin 808), İspanya (865 bin 631), Peru (832 bin 929), Arjantin (824 bin 468), Meksika (794 bin 608) ve Güney Afrika (683 bin 242) oldu.

1 MİLYON 54 BİN 710 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de de vaka sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 54 bin 710 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 27 milyon 155 bin 683 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 842 bin 180 aktif vaka bulunuyor.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 2 bin 645 Koronavirüs akası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 1876 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 28...

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