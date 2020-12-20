Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 77 milyona yaklaştı

COVID-19 nedeniyle 1 milyon 691 bin 942 kişi hayatını kaybetti.

Şu ana kadar 53 milyon 751 bin 202 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 77 bin 768 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 323 bin 401 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

Hindistan (10 milyon 31 bin 659), Brezilya (7 milyon 213 bin 155), Rusya (2 milyon 819 bin 429), Fransa (2 milyon 460 bin 555), Türkiye (2 milyon 4 bin 285), İngiltere (2 milyon 4 bin 219), İtalya (1 milyon 938 bin 83), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 537 bin 169), Kolombiya (1 milyon 496 bin 62), Almanya (1 milyon 493 bin 961), Meksika (1 milyon 313 bin 675), Polonya (1 milyon 194 bin 110) ve İran (1 milyon 152 bin 72).

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

Brezilya (186 bin 356), Hindistan (145 bin 513), Meksika (117 bin 876), İtalya (68 bin 447), İngiltere (67 bin 75), Fransa (60 bin 418), İran (53 bin 448), Rusya (50 bin 347), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 763), Kolombiya (40 bin 268), Peru (37 bin 34), Almanya (26 bin 414), Polonya (25 bin 254), Güney Afrika (24 bin 539), Endonezya (19 bin 659), Belçika (18 bin 545), Türkiye (17 bin 851), Ukrayna (16 bin 469), Şili (16 bin 101), Romanya (14 bin 296), Kanada (14 bin 154), Ekvador (13 bin 948), Irak (12 bin 680) ve Hollanda (10 bin 459) ve Çekya (10 bin 271).