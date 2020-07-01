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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Can kaybı 514 bin 50’ye yükseldi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:03
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 591 bin 470’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 800 bin 659’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 408 bin 485 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 59 bin 656’ya ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 320 olurken, vaka sayısı ise 647 bin 849’a ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 578 olurken, 34 bin 767 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 195 bin 832’ye çıkarken; 9 bin 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 730’a yükselirken, hasta sayısı 312 bin 654 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 817’ye ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 817 ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 227 bin 662’ye çıktığı açıklandı.

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KoronavirüsCoronavirüs
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