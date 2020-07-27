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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Can kaybı 652 bin 332’ye yükseldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:03
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 424 bin 21’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 52 bin 673’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 371 bin 839 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 849’a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 419 bin 901 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 87 bin 52’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 384 bin 797 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 229 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 112 olurken, vaka sayısı 345 bin 790’a yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 246 bin 118 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 107 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 206 bin 741 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 190 bin 600’ünün iyileştiği ve toplamda 9 bin 203 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 821 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 66 bin 26 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 438 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 299 bin 426 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 752’ye yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 700’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 700’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 291 bin172’ye çıktığı açıklandı.

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KoronavirüsCoronavirüs
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