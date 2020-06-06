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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Can kaybı 398 bin 260’a yükseldi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 10:56
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 398 bin 260’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 852 bin 270’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 351 bin 859’a ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 449 bin 834 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 528’e ulaştığı bildirildi.


ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 234 bin 531 olurken, 33 bin 774 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 185 bin 414’e çıkarken; 8 bin 763 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 153 bin 55 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 261’e yükselirken, hasta sayısı 283 bin 311 oldu.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 134 ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 134’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 167 bin 156’ya çıktığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsCoronavirüs
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