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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Can kaybı 456 bin 432’ye yükseldi

19 Haziran 2020 Cuma 11:03
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 456 bin 432’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 586 bin 115’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 535 bin 245’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 983 bin 359 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 47 bin 869’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 660 olurken, vaka sayısı ise 561 bin 91’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 159 olurken, 34 bin 514 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 126’ya çıkarken; 8 bin 946 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 158 bin 641 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 603 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 288’e yükselirken, hasta sayısı 300 bin 469 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsKoronavirüs BilançosuCovid-19
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