Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 10:14
588 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 462 bin 691’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bin 190’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 627 bin 914’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 38 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 49 bin 90’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 841 olurken, vaka sayısı ise 569 bin 63’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 11 olurken, 34 bin 561 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 660’a çıkarken; 8 bin 960 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 452 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 461’e yükselirken, hasta sayısı 301 bin 815 oldu.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 392’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 392’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 200 bin 262’ye çıktığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Coronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Yeni ve tehlikeli bir aşamada
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Yeni ve tehlikeli bir aşamada
Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni COVID-19 vakası saptandı
Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni COVID-19 vakası saptandı
Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı
Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim