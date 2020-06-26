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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Can kaybı 491 bin 868’e yükseldi

26 Haziran 2020 Cuma 10:41
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 491 bin 868’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 714 bin 951’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 250 bin 218’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 233 bin 174 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 55 bin 54’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 605 olurken, vaka sayısı ise 613 bin 994’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 239 bin 706 olurken, 34 bin 678 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 193 bin 785’e çıkarken; 9 bin 12 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 161 bin 348 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 752 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 230’a yükselirken, hasta sayısı 307 bin 980 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 130’A ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 130’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 215 bin 96’ya çıktığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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