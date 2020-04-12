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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053’e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

12 Nisan 2020 Pazar 11:25
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 606’ya yükselirken; vaka sayısı da 163 bin 027’ye çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 357’YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029’a çıktığını açıklandı.

ABD’DE VAKA SAYISI 533 BİN 115

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 533 bin 115 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 580 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

İspanya’da vaka sayısı 163 bin 027’ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 606’a çıktığı bildirildi. İtalya’da vaka sayısı 152 bin 271 olurken, 19 bin 468 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 125 bin 452’ye çıkarken; 2 bin 871 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 129 bin 654 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 832 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875’e yükselirken, hasta sayısı 78 bin 991 oldu.

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DünyaKoronavirüsCoronavirüs
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