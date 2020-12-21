Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
Flaş Haber
8'i yerel 19 pozitif vaka
Kapat

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 1 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:38
629 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 700 bin 91'e, vaka sayısı 77 milyon 190 bin 949'a ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 324 bin 869 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 186 bin 773 ile Brezilya, 145 bin 483 ile Hindistan, 118 bin 202 ile Meksika, 68 bin 799 ile İtalya, 67 bin 401 ile İngiltere, 60 bin 549 ile Fransa, 53 bin 625 ile İran, 50 bin 858 ile Rusya, 48 bin 926 ile İspanya ve 41 bin 813 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 54 milyon 106 bin 930 kişi iyileşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papaz, Nikol Paşinyan’ı kiliseden kovdu
Papaz, Nikol Paşinyan’ı kiliseden kovdu
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Almanya'dan sevindiren açıklama: Aşılar yeni tür üzerinde de etkili
Almanya'dan sevindiren açıklama: Aşılar yeni tür üzerinde de etkili
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim