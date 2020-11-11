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Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 537 bine ulaştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 51 milyon 537 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 273 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 268 bini aştı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:30
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Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 537 bine ulaştı

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 448 bin, Hindistan'da 8 milyon 618 bin, Brezilya'da 5 milyon 679 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 817 bine ulaştı.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde hastanelerde Koronavirüs vakalarının yarattığı yoğunluk nedeniyle virüs bulaşan ancak hastalık belirtisi göstermeyen sağlık çalışanlarının görevlerine devam edeceği bildirildi.

Fransa'da ülke genelinde öğretmenler, Koronavirüs salgını nedeniyle greve giderken, başkent Paris’te bazı liselerde öğrenciler salgına rağmen eğitimin yetersiz önlemler altında sürmesini protesto etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı Koronavirüs tedbirleri yeniden getirildi. Şehirde Koronavirüse karşı tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarına dikkati çeken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saat 23.00-06.00 arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerinin yasaklandığını ve bunun yemek siparişlerinde kurye hizmeti veren işletmeler için geçerli olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Pakistan'da salgından etkilenen 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardımda bulunduğu bildirildi.

İtalya'da hükümet, vaka sayılarının arttığı 5 bölgede yarından itibaren kısıtlayıcı tedbirleri artırmaya karar verdi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, daha önce sarı ile orta riskli kategoride olan Abruzzo, Basilicata, Ligurya, Toskana ve Umbria bölge yöneticilerine, artan risk nedeniyle yarından itibaren tedbirlerin daha sıkı olduğu turuncu kategoriye alındıklarını bildirdi.

İtalya'da turuncu kategorideki bölgelerde restoran, bar gibi işletmelerin faaliyetleri evlere paket servis dışında askıya alınırken, buralarda oturanların başka bölgelere ve bölge içinde şehirler arası seyahat etmesine de "kanıtlanmış iş, sağlık ve acil gerekçe" olmadığı müddetçe izin verilmiyor.

Ürdün'de Koronavirüs salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyari, ülkedeki Koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek, öncelikle başkent Tahran olmak üzere büyük kentlerde en az 15 gün süreyle karantina kararı alınması için hükümete çağrıda bulundu.

Japonya'da Koronavirüs salgınında kasım başına kadar 70 binden fazla kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayının Brezilya'da insanlar üzerinde denenmesi geçici olarak askıya alındı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkede Koronavirüs ile ilgili kurallara uyulmazsa durumun çok tehlikeli olabileceği ve can kayıplarının 3 katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Koronavirüs nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Ureykat, İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını arzuluyordu.

Lübnan'da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.

Ürdün'de Koronavirüs salgınında 91 kişi ile günlük en yüksek ölüm yaşandı.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 7 BİN 276'YA ULAŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 7 bin 276 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 6 bin 296 Koronavirüs vakası bulunurken, Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti...

KKTC’de toplam vaka sayısı 980’e ulaşırken ölüm sayısı ise 5...

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