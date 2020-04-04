Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:17
910 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 100 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 117 bin 942'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 277 bin 475 ile ABD olurken, onu 119 bin 827 vakayla İtalya, 119 bin 199 vakayla İspanya ve 91 bin 159 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 639 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (82 bin 165), İran (53 bin 183), İngiltere (38 bin 168), Türkiye (20 bin 921), İsviçre (19 bin 606), Belçika (16 bin 770), Hollanda (15 bin 723), Kanada (12 bin 549), Avusturya (11 bin 524) ve Güney Kore (10 bin 156).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 59 bin 201 kişi hayatını kaybetti.

KIBRIS’TA SON DURUM

Kıbrıs genelinde toplam 484 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 396 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 11...

KKTC’de toplam vakası 88’ye ulaşırken ölüm sayısı ise 2...

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu
Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu
Dünya geneli koronavirüs bilançosu
Dünya geneli koronavirüs bilançosu
KKTC Londra Temsilciliği: “Artık başvurular kabul edilmeyecek”
KKTC Londra Temsilciliği: “Artık başvurular kabul edilmeyecek”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim