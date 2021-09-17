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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 228 milyon 110 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 228 milyon 112 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 688 bine, iyileşenlerin sayısı 204 milyon 762 bine çıktı.

17 Eylül 2021 Cuma 22:00
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 228 milyon 110 bini geçti

Koronavirüs vaka sayısı ABD'de 42 milyon 658 bini, Hindistan'da 33 milyon 392 bini, Brezilya'da 21 milyon 69 bini ve İngiltere'de 7 milyon 371 bini geçti.

ABD'de, Kovid-19 salgını döneminde, çocuklarda görülen obezitenin hızla arttığı kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü 3. eyalet olan Florida'da virüs kaynaklı vefat sayısı 50 bini geçti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de ABD Başkanı Joe Biden'ın 21 Eylül'de başlayacak BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri'ne katıldıktan sonra Kovid-19 endişesi nedeniyle Washington'a döneceğini ve BM'deki diğer toplantılara sanal olarak katılmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise aşıdan önce Kovid-19 atlatan her 3 kişiden 1’nin uzun dönem hastalığın semptomlarını taşıdığını belirtti.

İngiltere, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 11 Ekim'den itibaren gece kulüpleri ve büyük etkinliklere katılımlarda aşı pasaportu zorunluluğu getirilecek.

Tunus ile Libya arasında iki aydan fazla bir süredir Kovid-19 sebebiyle kapalı olan sınır kapılarının bugün yeniden açılacağı bildirildi.

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Kovid-19'a karşı ekonomik toparlanma için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Japonya'da ayrıca, uygulanan ve içeriğinde yabancı madde saptanan Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının sayısı artıyor.

İsrail'de yapılan bir araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun Kovid-19 salgınında hastalığı ağır geçirmeyi yaklaşık 20 kat önlediği bildirildi.

Kamboçya'da aylardır okullara gidemeyen 6-11 yaşlarındaki çocuklara, yüz yüze eğitime dönebilmeleri için Kovid-19 aşısı yapılmasına karar verildi.

Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısının ulaştığı bildirildi.

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