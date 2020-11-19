Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 56 milyonu aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 56 milyon 16 bin 137 oldu.

ABD, 11 milyon 697 bin 469 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 912 bin 907 ile Hindistan, 5 milyon 911 bin 758 ile Brezilya, 2 milyon 36 bin 755 ile Fransa, 1 milyon 991 bin 998 ile Rusya, 1 milyon 535 bin 58 ile İspanya, 1 milyon 410 bin 732 ile İngiltere, 1 milyon 329 bin 5 ile Arjantin, 1 milyon 328 bin 72 ile İtalya ve 1 milyon 211 bin 128 ile İtalya izledi. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 345 bin 70 kişi yaşamını yitirdi, 39 milyon 28 bin 474 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 8731 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 7711 Koronavirüs vakası bulunuyor.