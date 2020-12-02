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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 64 milyonu aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:10
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 64 milyonu aştı

kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi.

ABD 14 milyon 31 bin 757 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 495 bin 661 ile Hindistan, 6 milyon 344 bin 345 ile Brezilya, 2 milyon 232 bin 56 ile Rusya, 2 milyon 230 bin 571 ile Fransa, 1 milyon 664 bin 945 ile İspanya, 1 milyon 643 bin 86 ile İngiltere, 1 milyon 620 bin 901 ile İtalya, 1 milyon 424 bin 533 ile Arjantin, 1 milyon 316 bin 806 ile Kolombiya ve 1 milyon 113 bin 543 ile Meksika izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 481 bin 869 kişi yaşamını yitirdi, 44 milyon 294 bin 739 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 12 bin 12 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 10 bin 883 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 49...

KKTC’de toplam vaka sayısı 1129’a ulaşırken, ölüm sayısı ise 5...

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