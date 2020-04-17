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Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 560 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü.

17 Nisan 2020 Cuma 18:34
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Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 560 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 560 bin 304 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şu ana kadar 77 bin 944 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (81 bin 800), İspanya (74 bin 797), ABD (58 bin 66), İran (54 bin 64), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (32 bin 812) oldu.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 214 bin 230'a ulaşırken, virüs nedeniyle 148 bin 889 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 505 bin 137 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19DünyaKoronavirüsCoronavirüs
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