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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,6 milyonu aştı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 09:48
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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 601 bin 452'ye, vaka sayısı 71 milyon 451 bin 695'e ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 302 bin 762 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 180 bin 453 ile Brezilya, 142 bin 662 ile Hindistan, 113 bin 19 ile Meksika, 63 bin 506 ile İngiltere, 63 bin 387 ile İtalya, 57 bin 567 ile Fransa, 51 bin 727 ile İran, 47 bin 624 ile İspanya, 45 bin 893 ile Rusya ve 40 bin 606 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 49 milyon 652 bin 44 kişi iyileşti.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 15 bin 718 Koronavirüs pozitif vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 14 bin 476 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 75...

KKTC’de toplam vaka sayısı 1242’e ulaşırken, ölüm sayısı ise 6...

Son Güncelleme: 12.12.2020 10:50
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