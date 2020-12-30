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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 43'e ulaştı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:46
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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

COVID-19 vaka sayısı 82 milyon 473 bin 428'e çıktı.

"Worldometer" internet sitesine göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 192 bin 716 ile Brezilya, 148 bin 503 ile Hindistan, 123 bin 845 ile Meksika, 73 bin 29 ile İtalya, 71 bin 567 ile İngiltere, 64 bin 78 ile Fransa, 56 bin 426 ile Rusya, 55 bin 95 ile İran, 50 bin 442 ile İspanya ve 43 bin 18 ile Arjantin izledi.

Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi iyileşti.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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