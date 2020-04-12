Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

12 Nisan 2020 Pazar 17:09
1038 Okunma
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 110 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 5'e, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630'a ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 20 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 19 bin 468 ile İtalya, 16 bin 972 ile İspanya, 13 bin 832 ile Fransa, 9 bin 875 ile İngiltere, 4 bin 474 ile İran ve 3 bin 600 ile Belçika takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 339 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 2 bin 871 ile Almanya, 2 bin 737 ile Hollanda, bin 141 ile Brezilya, bin 101 ile Türkiye ve bin 81 ile İsviçre oldu.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 411 bin 871 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 273 bin 754 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı
Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı
İtalya'da can kaybı 19 bin 899'a yükseldi
İtalya'da can kaybı 19 bin 899'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim