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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 47 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 47 bin 261’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye ulaştı.

02 Nisan 2020 Perşembe 11:06
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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 47 bini geçti

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 47 bin 261’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye ulaştı. 194 bin 311 kişi de tedavi edildi.

Son 24 saatte 4 bin 911 kişi yaşamını yitirdi, 77 bin 386 kişide daha virüs tespit edildi.

İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 155’e yükselirken; vaka sayısı da 110 bin 574’e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 36’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 47 bin 593’e çıktığını bildirdi.

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. , ABD'de koronavirüsten enfekte olan kişilerin sayısı 216 bin 721'e ulaştı.

Ölü sayısı ise 5 bin 138 oldu. Bu ölümlerin bin 374'ü New York'ta gerçekleşti. 

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KoronavirüsDünyaCoronavirüs
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