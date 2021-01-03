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Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 60 milyonu geçti

Dünya genelinde COVID-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 60 milyon 97 bin 97'ye ulaştı.

03 Ocak 2021 Pazar 10:51
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Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 60 milyonu geçti

En fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

"Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de 12 milyon 361 bin 387, Hindistan'da 9 milyon 927 bin 310, Brezilya'da 6 milyon 769 bin 420 ve Rusya'da 2 milyon 599 bin 35 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 2 Ocak itibarıyla COVID-19 tespit edilen 2 milyon 126 bin 432 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 23 milyon 42 bin 226 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 84 milyon 982 bin 879’a ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 843 bin 556 kişi hayatını kaybetti.

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