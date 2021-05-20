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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 165 milyon 340 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 144 milyon 382 bine ulaştı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:38
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti

Vaka sayısı ABD’de 33 milyon 778 bini, Hindistan’da 25 milyon 769 bini, Brezilya’da 15 milyon 735 bini ve Fransa’da 5 milyon 917 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19’a karşı bugüne dek 1 milyar 530 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan’da, son 24 saatte 4 bin 529 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 salgını sonrası 3-7 Eylül 2021’de fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2021 salgına dair belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

Normal şartlarda her yıl ocak ayı sonunda yapılan ancak Kovid-19’dan dolayı mayısa ertelenen Madrid Uluslararası Turizm Fuarı (Fitur) kısıtlı katılımla gerçekleşti.

Fransa’da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti. Fransız hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında Kasım 2020’de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Avusturya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Kasım 2020’de kapatılan restoran ve oteller ile kültür ve spor merkezleri bazı tedbirler ışığında yeniden hizmet vermeye başladı.

Bulgaristan’da Kovid-19 salgınına karşı ülkede süren aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi devlet makamlarında endişeye neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19’a karşı “tamamen” aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson’ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Nijerya’da ayrıca, Kovid-19 aşılarının, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine gönderilmesinde drone kullanılıyor.

Japonya ekonomisi, Kovid-19 etkisinin yoğun hissedildiği 2020 mali yılında reel ölçekte yüzde 4,6 daraldı. Bu oran şimdiye kadar en büyük daralma olarak kayda geçti.

Japonya’da ayrıca, Kovid-19 aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Kenya ve Ruanda yeni aşı tedarik edemediği için toplu aşılamayı durdurdu.

Malavi son kullanım tarihi geçtiği için kullanılamayan 19 bin doz aşıyı imha edeceğini duyurdu.

Malezya’da Kovid-19 vakalarında son haftalardaki yoğun artış nedeniyle ülkedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun yüzde 74’e ulaştığı bildirildi.

Tayvan’da kapalı alanlarda 5, açık alanlarda 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi geçici olarak yasaklandı.

Özbekistan, Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19’a karşı ortak geliştirilen “ZF2001” aşısından 500 bin doz daha teslim aldı.
        
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid19
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