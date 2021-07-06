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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 185 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 185 milyonu aştı, 4 milyon 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 169 milyon 366 bin 727 kişiye ulaştı.

06 Temmuz 2021 Salı 15:13
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 185 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 185 milyon 13 bin 642'ye yükseldi.

ABD, 34 milyon 598 bin 361 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 30 milyon 619 bin 932 ile Hindistan, 18 milyon 792 bin 511 ile Brezilya, 5 milyon 786 bin 999 ile Fransa, 5 milyon 658 bin 672 ile Rusya, 5 milyon 449 bin 464 ile Türkiye, 4 milyon 930 bin 534 ile İngiltere, 4 milyon 552 bin 750 ile Arjantin, 4 milyon 375 bin 861 ile Kolombiya, 4 milyon 263 bin 797 ile İtalya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 169 milyon 366 bin 727 kişiye ulaştı.

Halen 11 milyon 644 bin 238 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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