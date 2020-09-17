Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Yayalara çarptı
Yayalara çarptı
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti.

17 Eylül 2020 Perşembe 09:11
697 Okunma
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 30 milyon 36 bin 868'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 828 bin 301 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (5 milyon 118 bin 253), Brezilya (4 milyon 421 bin 686), Rusya (1 milyon 79 bin 519), Peru (744 bin 400), Kolombiya (736 bin 377), Meksika (680 bin 931), Güney Afrika (653 bin 444), İspanya ( 614 bin 360), Arjantin (589 bin 12) ve Şili (439 bin 287) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 296 bin 391'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 945 bin 92 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 21 milyon 804 bin 30 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 287 bin 746 aktif vaka bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin batı yakasındaki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin batı yakasındaki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti
NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Johnson: İkinci bir karantina felaket olur
Johnson: İkinci bir karantina felaket olur
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim