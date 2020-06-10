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Dünya genelinde Kovid-19'da son durum

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 413 bin 731’e, vaka sayısı 7 milyon 323 bin 516’ya ulaştı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:05
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Dünya genelinde Kovid-19'da son durum

Virüs bulaşan 3 milyon 603 bin 893 kişi iyileşirken 3 milyon 305 bin 892 kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 114 bin 148 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü.

Bu ülkeyi 40 bin 883 can kaybıyla İngiltere, 38 bin 497 ile Brezilya, 34 bin 43 ile İtalya ve 27 bin 136 ile İspanya takip ediyor.

En yüksek vaka sayısı da 2 milyon 45 bin 549 ile Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü.

ABD’yi, 742 bin 84 vaka sayısıyla Brezilya, 485 bin 253 ile Rusya ve 289 bin 140 ile İngiltere takip ediyor.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de ise vaka sayısı 83 bin 46, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634.

Son Güncelleme: 10.06.2020 09:07
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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