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Dünya genelinde salgında son 24 saat

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon aştı. Uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon doza ulaştı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 08:58
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Dünya genelinde salgında son 24 saat

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyon 140 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 879 bine, iyileşenlerin sayısı 163 milyon 682 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 402 bini, Hindistan'da 29 milyon 933 bini, Brezilya'da 17 milyon 883 bini ve Fransa'da 5 milyon 755 bini geçti.

ABD'nin ardından dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bini aştı.

Hindistan'da yeni dalga endişesi

Hindistan resmi sağlık kurumlarından All India Tıp Bilimleri Enstitüsü Direktörü Dr. Randeep Guleria, insanların kuralları ihlal etmesi nedeniyle Hindistan'ın üçüncü bir Covid-19 dalgasından beklenenden çok daha erken etkilenebileceğini söyledi.

İtalya'da günlük vaka sayısı binin altına düştü

İtalya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü.

İsveç'te PCR testi skandalına ilişkin soruşturma

İsveç'te 100 bin kişiye sahte Covid-19 negatif PCR testi ile seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Batı Afrika ülkelerini Covid-19'a karşı yerel aşı üretme çağrısı yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk Covid-19 vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya GeneliKoronavirüsCoronavirüs
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