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Dünya genelinde salgınla mücadelede son durum

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 124 milyon 396 bin 254'e ulaşırken, 2 milyon 737 bin 748 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 100 milyonu aştı.

23 Mart 2021 Salı 16:54
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Dünya genelinde salgınla mücadelede son durum

COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 100 milyon 369 bin 788'i iyileşti.

Türkiye'de 2 milyon 844 bin 681 kişi iyileşti

ABD'de 22 milyon 846 bin 556, Hindistan'da 11 milyon 181 bin 253, Brezilya'da 10 milyon 507 bin 995 ve Rusya'da 4 milyon 88 bin 45 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 2 milyon 844 bin 681 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 3 milyon 694 bin 155, İspanya'da 2 milyon 987 bin 474, İtalya'da 2 milyon 732 bin 482, Almanya'da 2 milyon 433 bin 800, Kolombiya'da 2 milyon 235 bin 343, Arjantin'de 2 milyon 37 bin 686, Meksika'da 1 milyon 740 bin 254, Polonya'da 1 milyon 693 bin 875 ve İran'da 1 milyon 549 bin 649'a ulaştı.

Dünyada 2 milyon 737 bin 748 kişi yaşamını yitirdi

Dünya genelinde 21 milyon 288 bin 718 kişinin hala tedavisi sürüyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 124 milyon 396 bin 254'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 737 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsCoronavirüs
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