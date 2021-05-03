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Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına kıyasla daha fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:36
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Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına kıyasla daha fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi. Hindistan ve Brezilya'daki vakaların geçen hafta tespit edilen Kovid-19 vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak dünyanın her yerinde çok hassas bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var" ifadelerini kullandı. Hindistan'da son 24 saatte 209 bin 468 yeni vaka tespit edilirken, bin 626 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya'da ise son 24 saatte 28 bin 935 yeni vaka tespit edilirken, bin 210 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Tedros Adhanom Ghebreyesus
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