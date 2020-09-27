Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...

Dünya genelinde son durum

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 998 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.

27 Eylül 2020 Pazar 13:23
687 Okunma
Dünya genelinde son durum

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 998 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 62 bin 174'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 412 bin 868 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 650 bin 503 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 287 bin 593 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 992 bin 532), Brezilya (4 milyon 718 bin 115), Rusya (1 milyon 143 bin 571), Kolombiya (806 bin 38), Peru (800 bin 142), İspanya (735 bin 198), Meksika (726 bin 431), Arjantin (702 bin 484), Güney Afrika (669 bin 498), Fransa (527 bin 446), Şili (455 bin 979), İran (443 bin 86), İngiltere (429 bin 277), Bangladeş (357 bin 873), Irak (345 bin 969) Suudi Arabistan (332 bin 790), Türkiye (312 bin 966), Pakistan (310 bin 275), İtalya (308 bin 104) ve Filipinler (301 bin 256)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (141 bin 441), Hindistan (94 bin 534), Meksika (76 bin 243), İngiltere (41 bin 971), İtalya (35 bin 818), Peru (32 bin 142), Fransa (31 bin 700), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 394), Kolombiya (25 bin 296), Rusya (20 bin 225), Güney Afrika (16 bin 376), Arjantin (15 bin 543), Şili (12 bin 591), Ekvador (11 bin 273) ve Endonezya (10 bin 308)."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış Avrupa'ya erken geldi
Kış Avrupa'ya erken geldi
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Azerbaycan savaş hali ilan etti
Azerbaycan savaş hali ilan etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim