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Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hasta sayısı 3,5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 3,5 milyonu geçti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:43
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Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hasta sayısı 3,5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 501 bin 579'a ulaştı.

Tedavi görenlerin 3 milyon 447 bin 50'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 54 bin 529 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 186 bin 506 ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 406 bin 14 ile Brezilya, 241 bin 481 ile Rusya, 155 bin 420 ile Hindistan, 104 bin 895 ile Peru, 93 bin 348 ile Pakistan, 58 bin 995 ile Bangladeş, 54 bin 834 ile Fransa, 48 bin 481 ile Suudi Arabistan, 33 bin 885 ile Belçika, 33 bin 360 ile Mısır, 32 bin 764 ile Kolombiya, 32 bin 646 ile Güney Afrika, 31 bin 54 ile İran, 29 bin 811 ile Kanada, 24 bin 834 ile Şili, 24 bin 569 ile İtalya, 23 bin 107 ile Arjantin izledi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19
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