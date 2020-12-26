Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 22 milyon 803'e ulaştı.



Tedavi görenlerin 21 milyon 895 bin 39'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 105 bin 764 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.



Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.