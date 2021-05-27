Dünya genelinde toplam vaka sayısı 169 milyonu geçti

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 976 bini, Hindistan'da 27 milyon 544 bini, Brezilya'da 16 milyon 275 bini ve Fransa'da 5 milyon 621 bini geçti.

Dünya genelinde Koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin’in Sinopharm aşısının Koronavirüse karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, Koronavirüsün insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ise Koronavirüsün ilk nerede, ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmediklerini ancak iki muhtemel senaryo üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İspanya'da, yeni vaka ve can kayıplarının azalması ve 9 Mayıs'ta olağanüstü halin sonlandırılmasıyla adım adım normalleşmeye geçilmesinin ardından sanatsal faaliyetler yeniden başladı. Başkent Madrid'de "Art Madrid" adıyla 26-30 Mayıs tarihlerinde açılan çağdaş sanat fuarı, yaklaşık 1 yıl aradan sonra bu sektörde ilk olurken, normalleşmeye geçiş açısından da diğer sektörlere örnek oldu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings tarafından yöneltilen "Koronavirüs ile mücadelede, hükümetin başarısız politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve kendisinin halka yalan söylediği" suçlamalarını reddetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 7 Haziran'dan itibaren 12 yaşından büyük çocukların da Koronavirüs aşısı yaptırabileceklerini belirtti.

Ukrayna'da Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti. Ülkede Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 183 artarak 50 bin 76 kişi oldu.

Kanada'nın Manitoba eyaletinin, Kuzey Amerika kıtasında Koronavirüsün en etkin olduğu yer haline geldiği bildirildi.

Japonya’da Koronavirüs salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

Kolombiya'da son haftalarda Koronavirüs vaka ve ölü sayısının hızla yükselmesi üzerine hükümet, sağlıkta acil durumu 31 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob ve eşi Monica Geingos Koronavirüse yakalandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında gelecek 6 hafta içinde acilen 20 milyon doz Koronavirüs aşısına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine Koronavirüsün kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesine tepki gösterdi.

Malezya Ulusal Koronavirüs Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın 12,8 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı temin edeceğini açıkladı.

Gürcistan'da Koronavirüsün Hindistan varyantına rastlandığı bildirildi.