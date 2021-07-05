Dünya genelinde toplam vaka sayısı 184 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 220 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 184 milyon 756 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 996 bine, iyileşenlerin sayısı 169 milyon 65 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 592 bini, Hindistan'da 30 milyon 611 bini, Brezilya'da 18 milyon 769 bini ve Fransa'da 5 milyon 786 bini geçti.

Almanya'da Kovid-19'a karşı iki doz aşı olanlar için yakın bir dönemde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sonlandırılması talep edildi.

Alman hükümeti ise Koronavirüs aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenlere para cezası verilmesi yönündeki talebi reddetti.

İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün izole ettiği açıklandı.

İngiltere'de, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

Macaristan, Koronavirüs ile mücadelede Bosna Hersek ve Karadağ'a Çin üretimi Sinopharm aşısından 400 bin doz yardımda bulundu.

İsrail'de yapılan bir araştırmanın, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Kovid19'un Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

İsrail'de ayrıca, ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısının görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte 343 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Koronavirüs önlemleri kapsamında tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Fas'ta Koronavirüs aşısı olanlar hariç Mısır, Tunus ve Rusya'dan ülkeye gelenlerin 10 gün süreyle karantinada kalması kararı alındı.

Tayvan'da üretilen Koronavirüs aşılarını değerlendirmek üzere kurulan komitede uzman olan Chen Pei-jer, aşı onay süreci için kısa yol düzenlenmesinin planlandığını öğrenmesinin ardından istifa etti.

Endonezya hükümeti, Koronavirüs vakalarındaki artışın bazı şehirlerde sıvı oksijen krizine yol açması nedeniyle üreticilere tıbbi ihtiyaçlara öncelik vermeleri talimatını verdi.

Myanmar'da Koronavirüs salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Askeri yönetim, son 24 saatte 2 bin 318 Kovid-19 vakasına rastlandığını ve virüs bulaşan 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kore'de Kovid-19'un Delta varyantının hızla yayıldığı bildirildi.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, yakın temasta bulunduğu kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde izole etti.

Hong Kong’da Kovid-19'un Beta varyantını taşıdıkları halde yetkililere yalan beyanda bulunan 2 kişiye hapis cezası verildi.

Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantına rastlandığı bildirildi.

Zimbabve, Afrika Birliği (AfB) tarafından sağlanan 3 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısını, depolama tesislerinde yer olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.