Dünya genelinde uygulanan aşı dozu 2 milyarı geçti

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 704 milyon 830 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Çin'i 296 milyon 910 bin ile ABD, 221 milyon 40 bin ile Hindistan, 68 milyon 920 bin ile Brezilya, 65 milyon 660 bin ile İngiltere, 52 milyon 780 bin ile Almanya, 37 milyon 450 bin ile Fransa, 35 milyon 820 bin ile İtalya, 31 milyon 810 bin ile Meksika, 29 milyon 790 bin ile Rusya, 29 milyon 682 bin ile Türkiye, 27 milyon 620 bin ile Endonezya, 27 milyon 610 bin ile İspanya, 24 milyon 520 bin ile Kanada ve 21 milyon 170 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde 2 milyar 20 milyon doz aşı uygulandı

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 2 milyar 20 milyon doza ulaştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 132,11 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 122,33 ile İsrail, 119,72 ile Malta, 104,32 ile Bahreyn, 98,84 ile Şili, 98,65 ile Moğolistan, 96,72 ile İngiltere, 92,15 ile Macaristan, 90,26 ile Katar, 88,78 ile ABD, 88,41 ile Maldivler, 83,75 ile Uruguay, 76,52 ile Monako, 75,85 ile İzlanda ve 71,01 ile Güney Kıbrıs takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 29 milyon 682 bin 697 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 11. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 35,16 oldu. 16 milyon 938 bin 895 kişiye ilk doz, 12 milyon 743 bin 842 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen koronavirüs aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 748 bini aştı, 3 milyon 708 binden fazla kişi hayatını kaybetti.