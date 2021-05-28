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Dünya genelinde vaka sayısı 170 milyona yaklaştı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 169 milyon 404 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 525 bini geçti.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:01
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Dünya genelinde vaka sayısı 170 milyona yaklaştı

Koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Rusya'da aşı tartışmaları sürüyor. Vaka sayısındaki düşüş ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte halkın büyük bir kısmı aşı olmak istemiyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin tartışmalara son noktayı koydu. Aşının zorunlu hale getirilmesine karşı olduklarını ancak halkın "aşılamanın kendi yararına" olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere

İngiltere'de 30 yaş ve üstü kişiler için aşı randevuları açıldı. Bir milyon kişi daha aşı olmaya davet edilecek. 18-29 yaşları arasındakiler içinse aşılama gelecek haftalarda başlayacak.

Almanya

Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklara aşı yaptırılabileceği açıklandı. Başbakan Angela Merkel, herkese aşı olmayı tavsiye ettiklerini ancak aşının zorunlu olmadığını söyledi.

İtalya

İtalya'da can kaybı düşüyor ancak vaka sayıları artıyor. Hastanelerde de sorunlar bitmiyor. Palermo şehrinde koronavirüs hastaları ambulansların içinde saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Yeterli yer olmadığı için acil servis önünde uzun kuyruklar oluşuyor. 

Hırvatistan

Hırvatistan’da bugünden itibaren koronavirüs ev testi eczanelerde satışa sunulacak. 20 dakikada sonuç veren teste en çok ilgiyi otelciler gösterdi.

Çin

Çin'in Vuhan şehrinde bir kişi koronavirüs hastasıyla temaslı olduğunu gizledi. Testi pozitif çıkan kişi kendisiyle birlikte 88 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu. Bu nedenle ertelemeli iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Gürcistan

Gürcistan'da, yurtdışından ülkeye giriş yapan 5 kişide koronavirüsün Hindistan varyantına rastlandı. Söz konusu kişilerden 3'ünün ülkeden ayrıldığı, 2'sinin ise izole edildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgın
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