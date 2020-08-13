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Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 806 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 20 milyon 806 bini aştı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:18
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Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 806 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 20 milyon 806 bini aştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 747 bin 258’e ulaşırken 13 milyon 706 binden fazla insan iyileşti.En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 5 milyon 360 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 169 binden fazla insan hayatını kaybetti.Amerika Birleşik Devletlerini takip eden ve Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 3 milyon 170 bine, can kaybı da 104 bin 263’e çıktı.

Vaka sayısında Brezilya’yı takip eden Hindistan’da ise 2 milyon 395 binden fazla kişi virüse yakalandı.Vaka sayısında ciddi artış yaşanan bir diğer ülke olan Rusya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 900 bini aştı.

Meksika ise vaka sayısında hızlı artış görülen ülkeler arasında yerini aldı. Son 24 saatte ülkede 5 bin 858 kişi daha virüse yakalandı ve böylece vaka sayısı 498 bin 380’e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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