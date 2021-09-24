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Dünya genelinde vaka sayısı 231 milyon 600 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 231 milyon 622 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 745 bine ve iyileşenlerin sayısı 208 milyon 287 bine yükseldi.

24 Eylül 2021 Cuma 21:28
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Dünya genelinde vaka sayısı 231 milyon 600 bini geçti
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Koronavirüs vaka sayısı ABD'de 43 milyon 541 bini, Hindistan'da 33 milyon 617 bini, Brezilya'da 21 milyon 308 bini ve İngiltere'de 7 milyon 601 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşı yapılabilecekler listesine eklendiğini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 salgınına karşı dünyanın birlikte mücadelesi etmesi gerektiğini belirterek, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil." ifadesini kullandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kovid-19 aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını bildirdi.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da süpermarket ve iş merkezlerine Kovid-19 sertifikası ile giriş yapılabilecek.

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 828 ölüm ile virüs kaynaklı "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçerken dört gündür ölüm vakalarında artış yaşanıyor.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Karaçi şehrinde Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in önceki gün yasama ve yürütme yetkilerini devralmasının ardından, temmuz ayından bu yana Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

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