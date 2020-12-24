Dünya genelinde vaka sayısı 79 milyonu aştı

ABD, 18 milyon 917 bin 152 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.

Bu ülkeyi 10 milyon 123 bin 778 ile Hindistan, 7 milyon 366 bin 667 ile Brezilya, 2 milyon 933 bin 753 ile Rusya, 2 milyon 505 bin 875 ile Fransa, 2 milyon 149 bin 551 ile İngiltere, 2 milyon 82 bin 610 ile Türkiye, 1 milyon 991 bin 278 ile İtalya, 1 milyon 847 bin 874 ile İspanya, 1 milyon 587 bin 908 ile Almanya, 1 milyon 553 bin 865 ile Arjantin, 1 milyon 544 bin 826 ile Kolombiya, 1 milyon 350 bin 79 ile Meksika, 1 milyon 226 bin 883 ile Polonya, 1 milyon 177 bin 4 ile İran ve 1 milyon 2 bin 263 ile Peru izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 737 bin 751 kişi yaşamını yitirdi.

55 milyon 648 bin 937 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.