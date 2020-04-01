Dünya genelinde vaka sayısı 900 bini geçti

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı 900 bini geçti, 45 binin üzerinde can kaybı var. İtalya'da virüs kaynaklı ölüm bir günde 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi. Diğer taraftan, salgının merkezi haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti ve Çin'i geride bıraktı. Buna karşılık başkan Trump aldığı tedbirlerle ülke tarihine geçmeyi başardı. Almanya'da corona virüs önlemleri 19 Nisan'a kadar uzatıldı. İspanya'da vaka sayısı yüz bini aşarken 24 saatte 864 kişi hayatını kaybetti. Bazı ülkelere ilk can kayıpları yaşatan Covid-19 salgınında son gelişmeler şöyle...

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 903 bin 799 olurken, can kaybı 45 bin 334'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 190 bin 660 oldu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİNİ AŞTI

İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 727 artarak 13 bin 155'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı ise son 24 saatte 105 bin 792'den 110 bin 574'e çıktı.

ABD ÇİN'İ GEÇTİ

ABD genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bin 59’a yükselirken ülkedeki pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise 189 bin olarak tespit edildi.

TRUMP TARİHE GEÇTİ

Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı.

Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.

Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor.

Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER 1000'İ GEÇTİ

New York eyaletinde ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı 1000’i geçti.

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

ALMANYA'DA COVİD-19 ÖNLEMLERİ 19 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, Covid-19 önlemlerini ele aldı.

Toplantı sonrası telefonla basın açıklaması yapan Merkel, Covid-19'un yayılmasına karşı sosyal temasın 19 Nisan'a kadar kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

Merkel, gelecek hafta Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak ''Pandemi, bayram tanımaz'' ifadesini kullandı.

Vatandaşlara, "Paskalya döneminde seyahat etmemeleri" uyarısını yapan Merkel, Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışmalarına da değindi.

Merkel, ''Önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken.'' diyerek tedbirlerin Paskalya sonrası tekrar ele alınacağını kaydetti. Başbakan Merkel, kurallara uyan ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi.

HOLLANDA'DA ÖLENLERİN SAYISI 1173'E YÜKSELDİ

Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.

Salgında dün 1039 olan ölü sayısı 134 artarak 1173'e, 12 bin 595 olan vaka sayısı da 1019 artışla 13 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte 447, şimdiye kadar ise 5 bin 159 kişi hastaneye kaldırıldı.

BURUNDİ'DE İLK VAKALAR

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Covid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin

sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

EL SALVADOR'DA İLK ÖLÜM

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle ilk can

kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Covid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

KONGO'DA İLK CAN KAYIPLARI

Kongo Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Covid-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden

itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.

SENEGAL'DE İLK CAN KAYBI

Batı Afrika ülkesi Senegal'in sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti. (HABERE GİT)

Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.

Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.